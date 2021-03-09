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Названы самые продаваемые в России в феврале авто с пробегом

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В России в феврале 2021 года было продано 361 207 легковых автомобилей с пробегом, что на 3,7% меньше, чем за такой же период 2020 года. Об этом 9 марта сообщает «Автостат-Инфо».

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Отмечается, что самым продаваемым подержанным автомобилем в России по итогам февраля 2021 года стал Ford Focus. Россияне купили 8979 таких машин, на 6,8% меньше, чем годом ранее — 9632 единиц. Второй результат среди моделей показала Lada 2114 — 8876 реализованных авто, на 11% меньше, чем годом ранее — 9983 единиц. Третий результат показала Lada 2170 Priora — 8323 перепроданных авто, что оказалось на 3,4% выше результата за февраль 2020 года (8046 единиц).

В топ-5 моделей вторичного авторынка вошли также Kia Rio с результатом перепродаж в 8043 авто (–0,4%; 8078 единиц) и Hyundai Solaris — 7907 единиц (–4%; 8227 единиц).

5 февраля сообщалось, что в России по итогам 2020 года средневзвешенная цена подержанного легкового автомобиля составила 550 тыс. рублей, что на 10% больше, чем в 2019 году.

Средневзвешенная цена автомобиля с пробегом массового сегмента в прошлом году достигла 450 тыс. рублей, увеличившись на 10%. Аналогичный показатель в премиум-сегменте вырос чуть сильнее — на 11%, до 1,46 млн рублей.

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