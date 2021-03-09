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Врачи назвали способы снизить давление без лекарств

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Турецкие врачи назвали способы снизить артериальное давление без лекарств в домашних условиях. Об этом сообщили 8 марта в издании Sabah.

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Врачи рекомендовали, в частности, обратить внимание на питание. Из рациона нужно убрать соленое, пить воду и травяные чаи вместо напитков с кофеином, а также есть продукты с белком и калием.

Одними из самых полезных продуктов для борьбы с давлением специалисты назвали чеснок, свеклу, бананы, гранаты и боярышник.

Человеку, который страдает от повышенного артериального давления, следует избегать стрессовых ситуаций, умеренно заниматься физической активностью, отметили врачи.

Турецкие врачи добавили, что если человек впервые замечает у себя повышенное давление и ранее не был поставлен диагноз, то следует обратиться к специалисту.

В конце февраля врач-терапевт Анастасия Атаман рассказала, как измерить давление без тонометра. По ее словам, измерить давление можно с помощью специальных приложений в мобильном телефоне или посчитать пульс с секундомером.

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