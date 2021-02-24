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Врач назвала способы измерить давление без тонометра

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Врач-терапевт Анастасия Атаман рассказала, как измерить давление без тонометра. По ее словам, измерить давление можно с помощью специальных приложений в мобильном телефоне или измерив пульс с секундомером.

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«Наиболее простой и доступный для каждого способ узнать без тонометра показатели артериального давления (АД) — это ориентир по пульсу. Для проведения данной процедуры потребуются часы с секундной стрелкой или мобильный телефон со встроенным секундомером. Однако среди специалистов такие способы измерения давления не считаются точными», — сказала 23 феварля врач агентству «Прайм».

Как объяснила Атаман, давление не стоит измерять после активных физических нагрузок или при стрессовых ситуациях, так как эти факторы учащают сердцебиение.

Также, по ее словам, некоторые состояния могут указать на низкое или высокое давление. При низком давлении может быть слабость, усталость, сонливость, медлительность и другие симптомы. При высоком давлении чаще всего бывает болевой синдром в затылочной области, ощущение пульсации и давление на череп, головокружения при резком движении головой, возможно резкое нарушение зрения, рвота, звон в ушах или нарушение слуха, подчеркнула терапевт.

Врач отметила, что каждый человек должен знать параметры своего артериального давления. «В границах нормы считается АД 120/80 мм ртутного столба. Каждому здоровому человеку необходимо контролировать свое давление хотя бы раз в месяц», — подытожила Атаман.

Ранее, 18 февраля, врач Андрей Тяжельников рассказал, как метеозависимым людям подготовиться к «барической пиле» (резкие колебания давления). По его словам, в такие дни необходимо отказаться от физической нагрузки, избегать стрессов и переутомления, спать не менее восьми часов.

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