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Лоза прокомментировал выбор певицы Manizha на «Евровидение-2021»

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Советский и российский певец и композитор Юрий Лоза в беседе с РЕН ТВ прокомментировал выбор певицы Manizha для выступления на «Евровидении-2021», раскритиковав артистку и заявив, что ее творчество в России никому не интересно.

По его словам, то же самое касается и остальных представителей России на данном песенном конкурсе за последние 10 лет. Лоза заявил, что певцы едут на конкурс не для представления страны, а для того, чтобы показать себя.

«Все представляют какую-то свою структуру собственную. Не было ни одной нотки российской сыграно. Все американское, шведское, английское, нашего ничего нет!» — отметил музыкант.

Кроме того, Лоза добавил, что ни одна песня представителей России на «Евровидении», в том числе группы Little Big и певицы Manizha, не стала настоящим народным хитом. Композитор считает, что их никто не поет, а сами россияне поют на своих кухнях и в караоке его хит «Плот».

Ранее 8 марта продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал выбор певицы Manizha для выступления на «Евровидении-2021» от России. По его словам, оно произвело на него достойное впечатление.

На участие в «Евровидении-2021» претендовали группы «2Маши» и Therr Maitz, а также певица Manizha. Представителя определили в результате национального голосования зрителей в специальном праздничном шоу.

Ранее в этот день российская группа Little Big отказалась представлять Россию на конкурсе.

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