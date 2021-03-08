Армия Ливана заявила о поддержке права граждан мирно выражать свое мнение

Командующий ливанской армией Джозеф Аун в понедельник, 8 марта, на собрании по безопасности в Ярзе заявил, что армия на фоне тяжелой экономической и политической обстановки в стране поддерживает и защищает право людей на мирное выражение своего мнения, однако отвергает посягательства на общественную и частную сообственность. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Армия не допустит посягательств на стабильность и безопасность населения», — сказал он.

По его словам, военные тоже «страдают и голодают», как и весь народ. Аун подчеркнул, что бюджет армии с каждым годом сокращается. «Мы были ответственными за результат», — констатировал командующий армией.

Президент Ливана Мишель Аун в понедельник руководил собранием служб безопасности и военных ведомств, в рамках которого призвал все структуры, без исключений, соблюдать закон, назвав блокирование дорог по всей стране, продолжающееся уже неделю «посягательством на граждан и организованными беспорядками».

В субботу исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Хассан Дияб заявил, что страна оказалась на грани общественного взрыва и у невозврата на фоне усугубления кризиса.

Уже неделю по всему Ливану проходит акция протеста с блокированием дорог. Демонстранты перекрывают горящими покрышками центр Бейрута, основные столичные трассы, а также автомагистрали на юге, севере и востоке страны. Участники протестов требуют от властей начать реальные действия для выхода из экономического кризиса и улучшения жизни. Волнения начались после того, как стоимость национальной валюты на черном рынке выросла до уровня 10 тыс. фунтов за американский доллар, в то время как официальный курс в банках сохраняется на уровне 1,5 тыс. за доллар. Валютные счета вкладчиков в банках остаются замороженными с октября 2019 года, а цены на многие продукты выросли за это время более чем на 200%.

14 февраля шестнадцатая годовщина убийства бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири спровоцировала новые разборки между политическими силами страны, которая полгода живет без правительства.

Ливан с осени 2019 года переживает глубокий экономический и политический кризисы. За это время подало в отставку два правительства: Саада Харири на фоне протестов и Хассана Дияба.