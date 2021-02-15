Годовщина гибели экс-премьера спровоцировала новые политические разборки в Ливане

Шестнадцатая годовщина убийства бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири спровоцировала новые разборки между политическими силами страны, которая полгода живет без правительства. Об этом сообщил ливанский телеканал MTV в воскресенье, 14 февраля.

Нынешний премьер Саад Харири, назначенный после отставки предыдущего кабинета из-за последствий взрыва в порту Бейрута, выступая по случаю годовщины отца, заявил о необходимости сменить политическую систему или отказаться от раздачи постов в правительстве по партийному или конфессиональному признаку.

По его словам, подобное решение проблем, о котором говорят на всех международных встречах, даст перспективы ливанским гражданам и требует только отказа привязки к партийной системе, пишет «РИА Новости».

Харири также призвал положить конец политическим убийствам в стране на фоне недавней расправы над шиитским публицистом Люкманом Салимом, а также выдать спецтрибуналу в Гааге обвиненного в убийстве его отца Салима Айяши, который состоит в рядах шиитской группировки «Хезболлах».

Однако предложение премьера не нашло поддержки у президента Ливана Мишеля Ауна, который обвинил Харири в нарушении конституции, которая закрепила раздел власти по партийно-конфессиональному признаку после многолетней гражданской войны.

При этом в августе 2020 года перед формированием нового правительства Аун призвал отказаться от конфессиональной системы формирования власти в Ливане и превратить его в светское государство. Также политик обязался призвать к диалогу духовных авторитетов и политических лидеров, чтобы прийти к приемлемой для всех формулировке в соответствующих поправках к конституции.

Согласно ливанской политической традиции, пост президента занимает христианин-маронит, премьер-министра — мусульманин-суннит, спикера парламента — мусульманин-шиит.