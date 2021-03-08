Премьер Эстонии допустила введение жесткого карантина в стране

В Эстонии может быть введен локдаун из-за распространения коронавируса в стране. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, пишет портал Postimees.

По словам политика, она располагает информацией о распространении в Эстонии так называемого британского штамма вируса COVID-19. «Он является более агрессивным и заразным штаммом, чем другие, что, вероятно, объясняет быстрый рост инфекции в Эстонии. Если эта информация, которую мы проверяем, верна, это означает, что мы должны будем на время закрыть нашу страну», — отметила она.

Как уточнила Каллас, в настоящее время в больницах Эстонии ежедневно прибавляются пациенты с COVID-19, у которых затруднено дыхание и высокая температура. «Пожалуйста, резко и решительно уменьшим контакты между собой, чтобы оборвать цепочки заражения!» — обратилась она к местным жителям.

Среди мер локдауна она назвала, в частности, дистанционное обучение в образовательных учреждениях, прекращение работы магазинов, кроме аптек и предлагающих товары первой необходимости, запрет на групповые занятия спортом и работу заведений общепита.

Вакцинация от COVID-19 стартовала в Эстонии 27 декабря. В стране используются препараты Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca. В начале марта 31-летний сотрудник спасательного департамента умер после прививки препаратом AstraZeneca.