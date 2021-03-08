«Локомотив» одержал победу над «Арсеналом» в матче Тинькофф РПЛ

Московский «Локомотив» победил тульский «Арсенал» в матче 21-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:0. Об этом сообщила в понедельник, 8 марта, газета «Спорт-экспресс».

Встреча прошла в Туле 8 марта. Голы забили Федор Смолов (71-я минута), Мурило (75-я минута) и Рифат Жемалетдинов (85-я минута).

В турнирной таблице «Локомотив» набрал 34 очка и занял седьмую строчку, а «Арсенал» набрал 14 очков и занял 15-е место.

В следующем туре «Арсенал» сыграет 13 марта с московским ЦСКА, а «Локомотив» встретится с «Сочи» 14 марта.

Матч начался с минуты молчания в память об известном комментаторе Юрии Розанове, который скончался 3 марта.

Накануне, 7 марта, стало известно, что «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» со счетом 6:1 в домашнем матче 21-го тура Тинькофф РПЛ.