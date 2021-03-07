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«Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1 в матче РПЛ

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Футболисты московского «Спартака» одержали победу над «Краснодаром» со счетом 6:1 в домашнем матче 21-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги».

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В составе победителей дубли оформили Александр Соболев и Джордан Ларссон, еще по одному мячу забили Квинси Промес и Эсекьель Понсе. У краснодарцев отличился Юрий Газинский.

Как пишет «Спорт-Экспресс», «Краснодар» впервые в истории пропустил шесть голов.

Таким образом, «Спартак» прервал серию из трех поражений в РПЛ. Ранее москвичи впервые за 10 лет проиграли дома «Рубину», а также «Сочи» и петербургскому «Зениту».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице с 38 очками. «Краснодар» набрал 31 очко и расположился на восьмой строчке.

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