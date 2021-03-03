Умер спортивный комментатор Юрий Розанов

Спортивный комментатор Юрий Розанов скончался в возрасте 59 лет. Об этом в среду, 3 марта, сообщил на своей странице в Twitter журналист Михаил Моссаковский.

«Умер Юра Розанов», — написал он.

Юрий Розанов комментировал футбольные и хоккейные матчи. В 2012 году он получил премию ТЭФИ в номинации «Спортивный комментатор / ведущий спортивной программы» за репортаж с юниорского чемпионата мира по хоккею.

С мая по ноябрь 2019 года не работал в эфире, так как боролся с онкологическим заболеванием. Вновь возобновил деятельность в ноябре 2019 года, одновременно продолжая лечение.