Рост Рублева: теннисист непобедим в турнирах ATP-500

Россиянин Андрей Рублев провел еще один идеальный турнир, выиграв титул в Роттердаме. По ходу соревнований 23-летний москвич обыграл экс-первую ракетку мира Энди Маррея, в полуфинале разобрался со вторым «сеяным» Стефаносом Циципасом, а в решающем матче в упорной борьбе одолел неуступчивого Мартона Фучовича. Для Рублева это восьмой титул в карьере. Это достижение можно назвать уникальным, учитывая, что Андрей выиграл восемь финалов из десяти. Также Рублев продлил свою победную серию на турнира ATP-500. Теперь она насчитывает 20 матчей подряд.

К рекорду Федерера

Старт на голландском харде для многих теннисистов был первым после завершения Australian Open. Благодаря этому в Роттердаме собрался невероятно сильный состав, в основной сетке было сразу четыре представителя топ-10 мирового рейтинга.

Вообще, со всех рекламных плакатов на болельщиков смотрел Даниил Медведев: именно финалист Открытого чемпионата Австралии был первым сеянным. И в случае успешного выступления на турнире, а именно выхода в финал, он мог стать второй ракеткой мира впервые в карьере. Но с этой задачей Медведев не справился, в нервной борьбе проиграв первый же матч на турнире сербу Душану Лайовичу.

Рост Рублева Даниил Медведев Фото: Global Look Press/Dppi/Jean Catuffe

А героем Роттердама стал другой россиянин. Рублев на протяжении всего прошлого сезона роскошно выступал именно на стартах серии АТР 500 — из пяти титулов, выигранных Андреем за год, три пришлись именно на «пятисотки». Причем одержаны они были подряд: в Гамбурге, Санкт-Петербурге и Вене. И теперь, после четвертого успеха кряду, победная серия Рублева на таких соревнованиях достигла уже 20 матчей. Больше в активе только у Энди Маррея (21) и Роджера Федерера (28).

— Андрей на турнирах ATP 500 уверенно играет на победу, — сказал «Известиям» вице-президент Федерации тенниса России Андрей Селиваненко. — Это нельзя объяснить какой-то формулой. Он просто действовал лучше, чем соперники, превосходил их в мощи. Был объективно сильнее всех в Роттердаме. А у Дани Медведева, Саши Зверева и Стефаноса Циципаса, возможно, наступил небольшой спад после Австралии, это нормально.

Важная победа над Циципасом

Легким путь россиянина к успеху, конечно, не был. В первом круге он справился с американцем Маркусом Хироном — 7:6, 6:3, а вот уже во втором его ждал сам Маррей. Пусть британца и замучили травмы в последние сезоны, но в теннис он играть не разучился. Рублеву пришлось попотеть, особенно в первом сете (7:5, 6:2).

В четвертьфинале Андрей провел тяжелейший трехсетовый матч с французским ветераном Жереми Шарди — 7:6, 6:7, 6:4. А затем болельщиков мог ждать и вовсе российский полуфинал, но Карен Хачанов в не менее упорном матче пропустил вперед Стефаноса Циципаса из Греции. В соперничестве Рублева с пятой ракеткой мира небольшой перевес был у Циципаса, но теперь россиянин сравнялся с оппонентом — 7:6, 6:3.

Рост Рублева Андрей Рублев Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

— Рублев очень хорошо играет, — сказала «Известиям» известный телекомментатор, 18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева. — В этом году он проиграл всего один матч. Андрей получил ту уверенность, которой ему не хватало на протяжении предыдущих двух лет. Сейчас он знает, что в решающий момент он может усилить игру и быть безупречным, точным. У него очень быстрая, мощная игра, немного прямолинейная.

Дмитриева подчеркнула, что Андрей провел очень интересный полуфинальный матч с Циципасом, где неожиданно чередовал игру на задней линии с хорошими выходами к сетке, что дало ему преимущество над Стефаносом. Рублев в хорошей форме и это радует, заметила эксперт.

В финале Андрея ждал венгр Мартон Фучович, пробившийся в основную сетку через квалификацию. Оба игрока делают ставку на мощные удары с форхэнда и стремятся контролировать ход розыгрышей, навязывая свою волю сопернику. На этот раз такая тактика лучше удалась Рублеву, хотя, к примеру, венгр в первом сете обошел его по виннерам — 10:7. Но при этом россиянин гораздо лучше оппонента исполнял удары с бэкхэнда и меньше ошибался. Стартовая партия продлилась больше часа и завершилась победой Рублева на тай-брейке. А в первом же гейме второго сета россиянин сделал единственный в матче брейк и спокойно довел дело до итоговой победы.

— Фучович – человек, которого Андрей должен обыгрывать, если он в нормальной форме, а тот не творит каких-то чудес, — продолжил Андрей Селиваненко. — Венгр вообще сам по себе очень неровно играет. Он очень рано блеснул, выиграв юниорский Уимблдон, на несколько лет остановился в развитии, потом пару лет назад начал снова что-то показывать. Ему не хватает стабильности, и рейтинг это в принципе отражает.

Рост Рублева Теннисный матч между Андреем Рублевым и Мартоном Фучовичем Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

В интервью «Известиям» Рублев говорил, что не ставит никаких конкретных целей на новый сезон.

— Самое главное — прибавить во всех аспектах, которые мне нужны. А дальше как сложится, так и сложится, — говорил Рублев.

Пока все складывается отлично. Победа на ATP Cup, четвертьфинал Australian, а теперь и уверенный выигрыш в Роттердаме. За счет титула в Голландии Рублев преодолел отметку в пять тысяч набранных очков. От занимающего седьмое место немца Александра Зверева россиянина теперь отделяет чуть более 600 баллов.

Свой следующий турнир Андрей сыграет в Дохе. Уже во вторник в столице Катара он проведет первый матч в парном разряде. Его партнером будет главное открытие Australian Open Аслан Карацев.