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NYT узнала о подготовке США кибератак по российским системам

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Власти США намерены в течение трех недель совершить несколько кибератак по российским правительственным системам, пишет The New York Times в воскресенье, 7 марта.

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По информации источников, в ближайшее время США совершат «скрытые контрудары», о которой станет известно российскому лидеру Владимиру Путину, разведке и военным, но не внешнему миру.

Кроме того, Соединенные Штаты планируют ввести экономические санкции против России в ответ за хакерские действия, которые, по мнению американской стороны, совершила Москва.

Также президент США Джо Байден может подписать указ об укреплении правительственных систем на фоне кибератак.

23 февраля газета The Washington Post писала, что в ходе кибератак через мощную программу SolarWinds хакеры взломали правительственные учреждения и частные компании. По данным официального представителя Белого дома, якобы российская кампания затронула девять правительственных агентств США и около 100 частных компаний.

В этот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон планирует в скором времени ответить на приписываемые России недружественные шаги.

17 февраля в США заявили, что хакерская атака через Solarwind, вероятно, была проведена хакером, имеющим российское происхождение.

В декабре прошлого года американский минюст возложил ответственность за масштабную кибератаку на сети правительства страны на Россию. Доказательств приведено не было.

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