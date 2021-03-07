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Врач рассказал о симптомах рака языка

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Болезненные ощущения во рту могут быть симптоматикой рака языка, который приводит к немоте и невозможности пережевывать пищу. Об этом в воскресенье, 7 марта, рассказал хирург-онколог Михаил Маснянкин в беседе с Пятым каналом.

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«Заболевание обычно начинается с развития узелка или трещины, появления неприятных ощущений в области этого изменения на слизистой оболочке языка», — отметил врач.

Он указал, что на запущенных стадиях заболевания возможно возникновение зловонного дыхания, разрушение опухоли, кровоподтеки и кровотечение.

В числе основных факторов риска Маснянкин назвал вредные привычки, в особенности курение в сочетании с крепким алкоголем. Также к развитию недуга могут привести жевание различных смесей и фоновые заболевания, например, трещины языка, лейкоплакия, хронические инфекции полости рта и повреждения слизистой оболочки языка, уточнил эксперт.

Кроме того, для профилактики заболевания врач посоветовал следить за зубами, не допускать разрушения их корней и отказаться от использования зубных протезов плохого качества.

При появлении болезненных ощущений во рту Маснянкин призвал незамедлительно обращаться за помощью к медикам.

1 марта сообщалось, что изменение формы пальцев на руках и ногтей может указывать на развитие рака легких.

Речь идет о так называемом симптоме барабанных палочек, когда кончики пальцев утолщаются, а ногти деформируются в виде часовых стекол.

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