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Российские врачи ожидают роста заболеваемости COVID-19 в середине весны

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В России рост заболеваемости коронавирусом может произойти в середине весны, однако уже к концу мая начнется снижение. Такое мнение высказали опрошенные «РИА Новости» врачи-инфекционисты в воскресенье, 7 марта.

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Так, главврач медцентра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков отметил, что рост заболеваемости в середине весны будет обусловлен различными факторами.

В частности, иммунитет у людей, которые перенесли COVID-19 в легкой и бессимптомной форме, уже будет не на настолько выражен. Также врач не исключил возможности заболеть повторно тем, кто переболел примерно год назад.

Тимаков объяснил, что прошлогодняя статистика может быть неточной, так как многие люди, переболевшие в легкой и бессимптомной формах, не обращались к медикам в первую волну пандемии из-за нежелания изолироваться.

Помимо этого специалист напомнил о сниженном иммунитете у населения после зимы, а также о традиционном повышении сезонной заболеваемости весной.

С мнением Тимакова согласен доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. При этом он выразил надежду на то, что к апрелю-маю заболеваемость пойдет на спад. По его словам, этому будут способствовать темпы вакцинации.

5 марта вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что свыше 5 млн россиян прошли первый этап вакцинации препаратом «Спутник V», из них 2,5 млн человек прошли вакцинацию полностью, получив уже две прививки.

За прошедшие сутки в России выявили 10 595 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявлено 4 322 776 случаев коронавируса в 85 регионах. За этот период умерли 89 094 пациента, выздоровели 3 911 924 человека.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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