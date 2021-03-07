Диетолог рассазала об опасности остывшего кофе

Врач-диетолог Нурия Дианова в беседе с радио Sputnik в воскресенье, 7 марта, рассказала, чем опасно употребление остывшего кофе.

По словам специалиста, любые напитки находятся в группе повышенного риска с точки зрения появления в них различных микроорганизмов. И если с черным кофе за пару часов ничего не произойдет, то если добавить в него молоко или сливки, то риск размножения микроорганизмов увеличивается.

«Так что такой напиток нужно выпить в ближайший час. Если молоко не добавлено и сварено кофе больше, чем нужно, в таком случае напиток должен храниться в холодильнике», — отметил Дианова.

Со временем вкус кофе также меняется, появляется горечь и пропадает аромат. Кроме того, он не будет обладать «будоражащим эффектом».

В феврале Дианова рассказала, сколько чашек кофе в день можно выпивать без вреда для здоровья.