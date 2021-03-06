Прямой эфир
Мир
Пушилин обвинил Киев в подготовке нового наступления в Донбассе
Спорт
Елистратов занял третье место на ЧМ по шорт-треку
Мир
Посол РФ в Тегеране передал послание Путина для духовного лидера Ирана
Мир
Донецкая область осталась без газа из-за долгов
Мир
Мадуро привился российской вакциной «Спутник V»
Мир
В ООН рассказали о росте числа женщин-парламентариев в мире
Мир
Далай-лама сделал прививку от коронавируса
Мир
Власти Украины заявили о переходе Киева в «оранжевую» зону карантина
Экономика
В Европарламенте призвали использовать «Северный поток – 2» против России
Сюжет:

Мурашко обсудил с главой ВОЗ одобрение «Спутника V» для экстренного использования

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Минздрава России Михаил Мурашко по видеосвязи обсудил с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом рассмотрение заявки на одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для применения в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили журналистам в субботу, 6 марта, в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Игла на опережение: страны ЕС всерьез задумались о закупке «Спутника V»
Еврокомиссия не запрещает странам договариваться напрямую с разработчиками

Как уточняется, в ходе беседы были затронуты темы противодействия распространению коронавируса, включая вакцинацию, укрепление здоровья населения и повышение доступности медпомощи.

«Стороны также обсудили ход рассмотрения международной организацией заявки на включение российской вакцины «Спутник V» в список лекарственных средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях», — говорится в сообщении.

«Спутник V» — первая в России и мире вакцина от коронавируса. Она была зарегистрирована российским Минздравом в августе 2020 года.

К настоящему моменту вакцина уже зарегистрирована более чем в 40 странах, в том числе ее разрешили применять в странах Евросоюза — Венгрии и Словакии. Препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Согласно опубликованным в феврале медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата, его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев. В отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021