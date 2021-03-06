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Турчинов назвал свою версию потери Крыма

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Бывший председатель Верховной рады Александр Турчинов считает, что украинские военные фактически не были готовы к защите страны в начале 2014 года. Такое заявление он сделал в эфире «24 канала» в субботу, 6 марта.

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По его мнению, в то время Украина «находилась в критическом состоянии», в частности на счету в казначействе было около 100 тыс. гривен. Таким образом, был слишком ограничен инструментарий, чтобы его можно было использовать.

«Вы знаете, то состояние, когда говорят, что Крым можно было защитить. Армия фактически в начале 2014 года была не способна защищать свою страну», – отметил Турчинов.

Он считает, что Украина смогла бы сохранить Крым, если бы не отказалась от ядерного оружия, не разделила бы Черноморский флот, и если бы страна не уничтожала и не разоружала армию.

2 марта украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала готовиться к захвату Крыма у России «в любой момент».

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров раскритиковал ее призыв. Он отметил, что Россия вполне может постоять как за своих граждан, так и за свои границы.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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