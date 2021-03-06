В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионах

В настоящее время ни один российский регион не приблизился к эпидемиологическому порогу по ОРВИ и гриппу. Об этом заявил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов на конгрессе педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии» в субботу, 6 февраля.

«В целом на седьмую неделю (2021 года) ни один регион не приблизился к эпидпорогу», — сказал Горелов.

По его словам, лишь Карелия и Забайкалье имеют заболеваемость более 50% от допустимой нормы.

«В настоящий момент отмечается более спокойная ситуация по острым респираторным инфекциям и гриппу. То есть мы к эпидпорогу на данный момент ни в одном регионе не приблизились», — добавил член-корреспондент РАН.

Горелов рассказал, что в 2019 году официально 20% жителей России переболели ОРВИ, было зарегистрировано 29 млн случаев острых респираторных инфекций. На следующий год — около 22,7% населения страны, было зарегистрировано 33 млн случаев острых респираторных инфекций.

Он отметил, что в 2020-м среди всех острых респираторных инфекций 80% приходилось на неуточненную этиологию и заболеваемость. Эта тенденция, по его словам, началась в 2019-м, превысила среднемноголетние показатели за последние 10 лет и составила в районе 20 тыс. на 100 тыс. населения.

Эксперт добавил, что в 2019 году на детей приходилось около 70% случаев заболеваний, а в 2020-м — 53,6%.

Заболеваемость ОРВИ в прошлом году колебалась в зависимости от региона: 598,16 на 100 тыс. населения в Чечне; 1674,14 — в Ингушетии; 2189,39 — в Краснодарском крае; 38 790,56 — в Архангельской области и 50 770,68 — в Ямало-Ненецком автономном округе. Он пояснил, что на заболеваемость сильно влияют природно-климатические факторы и миграционные потоки.

Среди детского населения наиболее высокая заболеваемость была в ЯНАО, Республике Коми, Архангельской области, в Карелии, Санкт-Петербурге и Костромской области (выше 93 963,12 на 100 тыс. населения).

При этом заболеваемость гриппом в 2020 году составила 35,07 на 100 тыс. населения, а среди детей — 92,97 на 100 тыс. населения.

Специалист заключил, что прививку от гриппа в этом эпидсезоне сделали 83,6 млн россиян, или 56,9% населения, в том числе 19 млн детей.

В феврале Горелов заявлял, что заболеваемости гриппом в этом сезоне почти нет во многом благодаря успешной кампании по вакцинации.

В Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ оказалась ниже эпидпорога на 57,3%.