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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве оказалась ниже эпидпорога на 57,3%
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве оказалась ниже эпидпорога на 57,3%

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В Москве показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ остаются на уровне ниже эпидемиологического порога по совокупному населению на 57,3%. Об этом в среду, 24 февраля, пишет пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

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«Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве на 8 неделе 2021 года (с 15 по 21 февраля) соответствует сезону года. Показатель заболеваемости остался на уровне предыдущей недели, отмечается снижение заболеваемости среди детей трех-шести лет на 4,3% и среди детей 7–14 лет на 16,3%», — говорится в сообщении.

В целом показатели заболеваемости среди всех возрастных групп населения оказались меньше эпидемического порогового уровня.

«Среди совокупного населения — на 57,3%, среди детей 0–2 года — на 80,6%, среди детей 3–6 лет — на 84,5%, среди детей 7–14 лет — на 75,1%, среди взрослого населения — ниже на 19,7%», — уточнили в Роспотребнадзоре.

При этом в девяти российских регионах зафиксировано превышение порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

По данным Роспотребнадзора, прививки от гриппа и ОРВИ сделали 59% россиян (85,9 млн человек).

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