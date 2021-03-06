Рэпер Noize MC попал в больницу

Российский рэпер Иван Алексеев, выступающий под псевдонимом Noize MC, попал в больницу. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram.

«Со мной все в порядке: вчера я внезапно решил обновить свою протрузию 10-летней давности, но сейчас уже мне сделали эпидуральный укол, я теперь могу ходить и еду домой. Кто волнуется — не волнуйтесь: жить я буду», — написал исполнитель.

Как уточняет «Российская газета», рэпер сам вызвал скорую после того, как почувствовал сильные боли в спине. В больнице Алексееву диагностировали люмбаго (боль в поясничном отделе) и воспаление седалищного нерва.

6 января другой рэпер, американский исполнитель Андре Ромелл Янг, известный под псевдонимом Dr. Dre, попал в реанимацию после аневризмы сосуда головного мозга. Из-за госпитализации музыкант пропустил судебное заседание в рамках бракоразводного процесса.