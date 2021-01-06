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Рэпер Dr. Dre попал в реанимацию из-за аневризмы

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Американский рэпер и продюсер Андре Ромелл Янг, известный под псевдонимом Dr. Dre, находится в реанимации после аневризмы сосуда головного мозга, сообщает 5 января TMZ со ссылкой на знакомых музыканта.

Они рассказали таблоиду, что 55-летний рэпер накануне был доставлен в медицинский центр Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. По состоянию на вторник, он находился в отделении интенсивной терапии в стабильном состоянии.

При этом отмечается, что медики не знают точных причин возникновения кровотечения и проводят серию исследований.

Издание напомнило, что Янг на данный момент проходит через тяжелый бракоразводный процесс, очередное заседание в рамках которого было запланировано на 6 января. Теперь музыкант будет вынужден его пропустить.

29 декабря стало известно, что российского продюсера Бари Алибасова доставили в больницу с ушибами ног и подозрением на сотрясение мозга.

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