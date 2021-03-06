Начались поставки белорусских нефтепродуктов через российские порты

С 5 марта начались поставки первых партий белорусских нефтепродуктов для перевалки через российские порты. Об этом в субботу, 6 марта, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

«5 марта для перевалки в терминале ООО «Портэнерго» (морской порт Усть-Луга), несколькими составами отправлено более 5000 тонн белорусского бензина. Первый из этих составов пришел на территорию РФ в 9 утра сегодня. Как ожидается, 9 марта он прибудет в терминал «Портнерго». Отправителем выступило ОАО «Мозырский НПЗ», — говорится в сообщении.

В субботу с Мозырского нефтеперерабатывающего завода также была отгружена партия мазута общим объемом 3600 т с перевалкой в АО «Петербургском нефтяном терминале» в морском порту Санкт-Петербурга.

Поставки осуществляются в рамках соглашения о перевозке белорусских нефтепродуктов через порты России, подписанного 19 февраля. Церемония прошла в Москве. Документ подписали глава Минтранса РФ Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко.

Соглашение предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн т грузов (мазута, бензина, масла) в российских портах на Балтике в 2021–2023 годах, в дальнейшем срок его действия может быть продлен.

Нефтепродукты производства белорусских НПЗ будут перевозиться до российских портов по железной дороге. Документ определяет предельные ставки на подвижной состав и услуги по перевалке грузов в морских портах России.

Ранее, 16 февраля, проект был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.