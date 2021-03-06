Прямой эфир
Общество
Путин поручил разработать план по профилактике социального сиротства
Общество
У Орешкина выявлен коронавирус
Экономика
Правительство намерено сократить время доставки ж/д контейнеров с ДФО на запад РФ
Общество
План расширения пропускной способности БАМа и Транссиба подготовят к 11 марта
Общество
Россиян предостерегли от некоторых видов кредитов
Наука
Рогозин поблагодарил США за «пинок» для сокращения затрат «Роскосмоса»
Мир
Начались поставки белорусских нефтепродуктов через российские порты
Экономика
Правительство утвердило программу развития Кузбасса до 2024 года
Мир
Зеленский выразил благодарность США за помощь в борьбе с олигархами

Начались поставки белорусских нефтепродуктов через российские порты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 5 марта начались поставки первых партий белорусских нефтепродуктов для перевалки через российские порты. Об этом в субботу, 6 марта, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Раздвоение наличности: белорусский транзит манит рижских политиков
Латвия борется с Лукашенко и мечтает с ним сотрудничать

«5 марта для перевалки в терминале ООО «Портэнерго» (морской порт Усть-Луга), несколькими составами отправлено более 5000 тонн белорусского бензина. Первый из этих составов пришел на территорию РФ в 9 утра сегодня. Как ожидается, 9 марта он прибудет в терминал «Портнерго». Отправителем выступило ОАО «Мозырский НПЗ», — говорится в сообщении.

В субботу с Мозырского нефтеперерабатывающего завода также была отгружена партия мазута общим объемом 3600 т с перевалкой в АО «Петербургском нефтяном терминале» в морском порту Санкт-Петербурга.

Поставки осуществляются в рамках соглашения о перевозке белорусских нефтепродуктов через порты России, подписанного 19 февраля. Церемония прошла в Москве. Документ подписали глава Минтранса РФ Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко.

Соглашение предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн т грузов (мазута, бензина, масла) в российских портах на Балтике в 2021–2023 годах, в дальнейшем срок его действия может быть продлен.

Нефтепродукты производства белорусских НПЗ будут перевозиться до российских портов по железной дороге. Документ определяет предельные ставки на подвижной состав и услуги по перевалке грузов в морских портах России.

Ранее, 16 февраля, проект был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021