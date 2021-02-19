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Москва и Минск подписали соглашение о перевалке нефтепродуктов в портах России

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Россия и Белоруссия подписали 19 февраля соглашение об организации перевозки и перевалки белорусских нефтепродуктов, предназначенных на экспорт в третьи страны, через российские морские порты.

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Церемония подписания межправительственного соглашения прошла в Москве. Документ подписали глава Минтранса России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко.

Документ предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн т грузов (мазута, бензина, масла) в российских портах на Балтике в 2021–2023 годах, в дальнейшем срок его действия может быть продлен.

Нефтепродукты производства белорусских НПЗ будут перевозиться до российских портов по железной дороге. Документ определяет предельные ставки на подвижной состав и услуги по перевалке грузов в морских портах России.

Стороны гарантировали отсутствие повышения тарифов, за исключением ежегодной общей индексации. Российская сторона также заверила в предоставлении подвижного состава для перевозки белорусских нефтепродуктов.

16 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения об экспорте нефтепродуктов через порты России.

Ранее, 12 февраля, Белоруссия перенесла подписание соответствующего соглашения из-за процедурных вопросов. Операторы морских портовых терминалов Ленинградской области и Санкт-Петербурга уже подтвердили готовность к процессу и предоставление скидок при условии заключения долгосрочных договоров исходя из планируемого объема нефтепродуктов.

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