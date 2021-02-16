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Лукашенко одобрил соглашение о перевалке нефтепродуктов в портах в России

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о перевозке и перевалке нефтепродуктов республики через российские морские порты. Об этом во вторник, 16 февраля, пишет «БелТА» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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«Александр Лукашенко уполномочил министерство транспорта и коммуникаций на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта», — информирует агентство.

12 февраля стало известно, что из-за процедурных вопросов Белоруссия перенесла подписание соответствующего соглашения с Россией. При этом в Минске подчеркнули, что готовы подписать документ, однако это станет возможным только после 15 февраля — именно на этот день изначально было назначено заключение договора.

Проект соглашения предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн т грузов типа бензина, мазута и масла в российских портах на Балтике в 2021–2023 годах.

Действие соглашения рассчитано до конца 2023 года с возможностью продления. Операторы морских портовых терминалов Ленинградской области и Санкт-Петербурга подтвердили готовность перевалки этих нефтепродуктов и предоставление скидок при условии заключения долгосрочных договоров исходя из планируемого объема нефтепродуктов.

Также Минск и Москва должны были подписать соглашение о сотрудничестве в области транспортной безопасности.

Документ позволит сформировать унифицированный механизм взаимодействия между государствами, обеспечивающий своевременное выявление, предупреждение и пресечение актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса.

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