Договор о перевалке белорусских нефтепродуктов в портах РФ подпишут 15 февраля

Москва и Минск 15 февраля заключат соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщили в Министерстве транспорта РФ.

«Проект соглашения предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн т грузов в российских портах на Балтике в 2021–2023 годах. Речь идет о таких грузах как мазут, бензин и масло. В случае если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем», — заявили в ведомстве.

Документ подпишут глава Минтранса РФ Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко. Действие соглашения рассчитано до конца 2023 года с возможностью автоматического продления.

Добавляется, что операторы морских портовых терминалов Ленинградской области и Санкт-Петербурга подтвердили готовность перевалки нефтепродуктов и предоставление скидок при условии заключения долгосрочных договоров, отметили в ведомстве.

Также стороны подпишут соглашение о сотрудничестве в области транспортной безопасности. Документ позволит сформировать унифицированный механизм взаимодействия между государствами, обеспечивающий своевременное выявление, предупреждение и пресечение актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса.

В России планируют запретить перегрузку опасных и вредных веществ с судна на судно во внутренних морских водах вне пределов портов. Законопроект об этом правительство внесет в Госдуму в ближайшее время, сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко 3 февраля.