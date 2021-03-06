В Волгограде пропала мать двоих детей

В Волгограде разыскивается 37-летняя мать двоих детей Елена Левентуева. Об этом 5 марта пишет портал v1.ru.

Утром 4 марта женщина направилась в банк открыть счет для ИП.

«И с того момента не отвечала ни на один звонок никому вообще. Последний раз ей звонил следователь примерно в 00:15, и с тех пор ее телефон был вне зоны доступа сети», — рассказала мать пропавшей Наталья Левентуева.

Она уточнила, что никаких проблем у дочери не было.

«У нее двое детей сейчас на больничном, с которыми она сегодня в два часа дня должна была идти в поликлинику. К вечеру мы обратились в полицию, но пока нет ни вестей, ни результатов», — уточнила родственница пропавшей.

Женщина исчезла в Советском районе города. Издание приводит приметы Левентуевой: рост 175 см, каштановые волосы, карие глаза. Одета пропавшая была в темно-синий пуховик, высокие черные сапоги, темные джинсы, белую вязаную шапку. При себе у нее была маленькая черная сумка и, предположительно, темный шарф с малиновыми вкраплениями.

В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области изданию сообщили, что полиция начала поиски пропавшей женщины.

В октябре 2020 года стало известно, что 34-летняя жительница Краснодарского края бросила пятерых детей и своего мужа, а пока ее искали волонтеры, находилась дома у подруги. Женщина призналась, что решилась на такой поступок из-за моральной и физической усталости.