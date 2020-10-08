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Многодетная мать на Кубани бросила детей и несколько дней жила у подруги

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В Краснодарском крае 34-летняя женщина бросила пятерых детей и своего мужа, а пока ее искали волонтеры, находилась дома у подруги. Об этом сообщила газета «РВС».

Как рассказал изданию муж пропавшей женщины, он благодарен всем волонтерам, которые участвовали в поисках его жены. В настоящее время она находится дома с детьми. Говоря о причине ухода супруги, мужчина назвал усталость, нерешенные проблемы с бывшим мужем и добавил, что «не выпытывал жену, отойдет, сама всё расскажет». Он отметил, что они доверяют друг другу.

Сама женщина призналась, что решилась на такой поступок из-за моральной и физической усталости. Многодетная мать также рассказала, что самостоятельно содержит большое хозяйство, которое отнимает много времени, сообщает телеканал «360».

Как напоминает сайт kp.ru, женщина пропала 2 октября из станицы Васюринской Динского района. Она исчезла бесследно, оставив пятерых детей, младшей из которых всего девять месяцев, на соседку. Все дни женщину искали волонтеры, а выяснилось, что она находилась у своей подруги. О масштабных поисках она узнала только 6 октября.

Полицейские уже провели беседу с женщиной, решается вопрос о привлечении ее к административной ответственности за неисполнение родительских прав.

20 сентября сообщалось, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении женщины, оставившей на улице коляску с полуторагодовалым ребенком.

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