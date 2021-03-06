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1 апреля отменят обязательный перевод людей старше 65 лет на удаленку

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В России требование к работодателям перевести сотрудников в возрасте 65 и старше становится рекомендательным с 1 апреля. Документ подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

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Кроме того, документом признаются утратившими силу постановления правительства, касающиеся временных правил по оформлению электронных больничных в условиях пандемии для граждан от 65 лет.

«Рекомендовать работодателям <…> осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством», — сказано в постановлении, опубликованном в пятницу, 5 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

Первое такое постановление было подписано 1 апреля, последнее — 18 июня прошлого года.

В частности, в них говорилось, что лицам данной возрастной категории будут оформлять электронные больничные, а также выплатят пособия по временной нетрудоспособности, если правительство регионов, в которых они проживают, примут решение о необходимости соблюдения ими режима самоизоляции.

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин отменил с 8 марта обязательный домашний режим для людей 65+ и с хроническими заболеваниями, сделав ее рекомендательной. Кроме того, социальные карты москвичей разблокируют.

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