В российских школах ограничат доступ к негативному контенту

В Минпросвещения России заявили о намерении настроить Wi-Fi в школах таким образом, чтобы ученики имели доступ только к проверенному контенту. Об этом 5 марта заявил глава министерства Сергей Кравцов.

«Wi-Fi, который будет в школе, он как раз будет настроен на доступ к верифицированному контенту. Тем самым мы защитим детей от той негативной информации, которая, к сожалению, используется, скажем так, в недобросовестных целях. Это категорически недопустимо», — рассказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

Кравцов также сообщил о создании особой системы видеоконференцсвязи для школ — «Сферы», которая уже проходит апробацию в 15 регионах, и разработке на базе сети «ВКонтакте» защищенной образовательной соцсети.

Кравцов сообщил о том, что до конца года все городские школы должны подключить к интернету со скоростью как минимум 100 Мбит/сек., поселковые и сельские школы — 50 Мбит/сек. В отдаленных школах, возможно, будут использоваться другие технологии, например спутник.

Ранее, 4 марта, стало известно, что Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России приступила к разработке мер по предотвращению влияния на детей и подростков через зарубежные социальные сети.

Как указал председатель комиссии Василий Пискарёв, в последнее время участились попытки повлиять на подрастающее поколение через интернет.

Кроме того, в четверг президент России Владимир Путин в ходе встречи с волонтерами движения «Мы вместе» указал, что в Сети всё чаще распространяют детскую порнографию, несовершеннолетних вовлекают в незаконные акции и подталкивают к суициду. Глава государства отметил, что интернет способен разрушить общество изнутри, если не будет подчинен моральным законам.

2 марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о продолжении работы над механизмами соблюдения законодательства в отношении соцсетей, которые по требованию Роскомнадзора обязаны блокировать противоправный контент.