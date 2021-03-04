Путин резко высказался о призывающих детей к суициду и на незаконные акции

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с волонтерами движения «Мы вместе» раскритиковал тех, кто использует детей для достижения своих политических целей, и осудил широкое распространение призывов к незаконным акциям и суициду в интернете.

Президент отметил, что интернет способен разрушить общество изнутри, если не будет подчинен моральным законам. Глава государства указал, что в Сети распространяется детская порнография, несовершеннолетних вовлекают в незаконные акции и подталкивают к суициду. При этом люди, которые осуществляют такую деятельность, накладывают в штаны как только к ним заходят правоохранители.

Путин подчеркнул, что интернет и незаконный контент стали источником прибыли.

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