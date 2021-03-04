Комиссия Госдумы начала разработку мер по защите детей в интернете

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обсуждает попытки влияния на детей и подростков через зарубежные социальные сети. Об этом 4 марта рассказал председатель комиссии Василий Пискарев.

«Мы уже начали активно прорабатывать с представителями профильных ведомств, с уполномоченным по правам ребенка, с общественниками, достаточно ли существующих законодательных мер, чтобы защитить детей и подростков от такого влияния, и комиссия продолжает эту работу», — приводит его слова «ДумаТВ».

Как подчеркнул Пискарев, в последнее время участились попытки повлиять на подрастающее поколение через зарубежные соцсети.

«Недавно мы столкнулись с массовыми призывами к участию в несанкционированных акциях протеста, мишенью которых были именно подростки, фактами вовлечения молодежи через интернет в наркопотребление. Теперь поступает очень тревожная информация о том, что на популярном медиаресурсе распространяются ролики, толкающие детей к совершению самоубийства», — указал председатель думской комиссии, добавив, что этим вопросом на данный момент занимаются правоохранительные органы.

Материалы комиссии, подтверждающие иностранное участие в вовлечении детей и молодежи в незаконную деятельность, направлены в МИД России для информирования зарубежной общественности и международных организаций, подытожил Пискарев.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин на встрече с волонтерами движения «Мы вместе» раскритиковал тех, кто использует детей для достижения своих политических целей, и осудил широкое распространение призывов к незаконным акциям и суициду в интернете.

Глава государства отметил, что интернет способен разрушить общество изнутри, если не будет подчинен моральным законам. Он возмутился тем, что, подталкивая подростков к самоубийствам, злоумышленники выстраивают работу так, что еще и зарабатывают, размещают рекламу.

Днем ранее глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе расширенного заседания коллегии ведомства поставил задачу не допустить вовлечения несовершеннолетних в несогласованные акции. Он отметил, что МВД совместно с Минобразования организовало работу координационных центров по профилактике экстремизма в молодежной среде.

23 и 31 января, а также 2 февраля в ряде крупных российских городов прошли несогласованные акции, которые были организованы сторонниками блогера Алексея Навального. В результате несанкционированных мероприятий прошли задержания, в том числе и несовершеннолетних граждан.