В Минэкономразвития России предрекли в марте прохождение пика годовой инфляции

Минэкономразвития России ожидает, что в марте будет пройден пик годовой инфляции, после этого начнется снижение темпов роста цен. Об этом сказано в обзоре ведомства «Картина инфляции. Март 2021 года».

«По оценке Минэкономразвития России, по итогам марта ожидается замедление инфляции в помесячном выражении до 0,5–0,6% м/м», — говорится в обзоре.

Отмечается, в годовом выражении инфляция будет сохранятся на уровне, близком к текущему. По оценке министерства, пик годовой инфляции пройдет в марте, после чего ее темпы начнут постепенно снижаться.

24 февраля в Счетной палате заявили, что экономика России в 2020 году оказалась более устойчивой, чем ожидали эксперты и международные организации. Согласно документу ведомства, рубль был устойчивее к колебаниям цен на нефть по сравнению с кризисом 2014–2016 годов.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 15 января сообщила, что Россия больше, чем западные страны, подвержена внешним шокам, поскольку рубль не является резервной валютой.