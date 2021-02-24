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В Счетной палате оценили устойчивость экономики России в 2020 году

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Российская экономика в 2020 году оказалась более устойчивой, чем ожидали эксперты и международные организации. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов России за январь-декабрь 2020 года.

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Согласно документу, российская валюта оказалась более устойчива к колебаниям цен на нефть по сравнению с кризисом 2014-2016 годов. В Счетной палате пояснили, что определенную поддержку курсу нацвалюты оказало действие бюджетного правила, которое способствует корреляции между курсом рубля и ценами на нефть.

Также в ведомстве рассказали, что по состоянию на 1 января 2021 года общий объем временно свободных средств госудaрственных корпорaций и госудaрственной компaнии состaвил порядкa 202 млрд рублей. При этом доходы госудaрственных корпорaций и госудaрственной компaнии от инвестировaния временно свободных средств за 2020 год состaвили около 7,3 млрд рублей.

15 января глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия больше, чем Запад, подвержена внешним шокам, поскольку рубль не является резервной валютой. Она добавила, что регулятор видит признаки ускорения инфляции в стране после пандемии коронавируса.

13 января Минфин заявил о планах по закупке иностранной валюты на 106,3 млрд рублей в период с 15 января по 4 февраля. Ежедневный объем покупки будет эквивалентен 7,1 млрд рублей.

Последний раз министерство закупало валюту в марте 2020 года на сумму 133,3 млрд рублей.

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