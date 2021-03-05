Офис Зеленского призвал ввести «всеобъемлющие» санкции в отношении РФ

Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Свириденко в ходе видеоконференции вашингтонского Атлантического совета 5 марта призвала администрацию президента США Джо Байдена ввести против России «новый всеобъемлющий санкционный режим» с ограничениями против газопровода «Северный поток – 2».

«Мы будем очень признательны, если США рассмотрят введение нового всеобъемлющего санкционного режима. Было бы замечательно, если бы санкции касались и «Северного потока – 2». Прекращение этого проекта критически важно для нас», — цитирует ее «Украинская правда».

Она подчеркнула, что для Киева крайне важно, чтобы Штаты присоединились к переговорному процессу по Донбассу в «нормандском» и «минском» форматах. США, ЕС и Украина должны вместе работать по защите свободы и демократии, отметила Свириденко.

Она также добавила, что Украина заинтересована в наращивании военного сотрудничества с США.

Между тем 5 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что привлечение США к переговорам в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе не обсуждается. Он отметил, что данным вопросом занимаются Украина, Россия и ОБСЕ и третьи стороны участвовать в них не будут.

Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия серьезно обеспокоена обострением ситуации в Донбассе. Он отметил, что в Москве рассчитывают на внимание партнеров по минскому урегулированию на рост напряженности на линии соприкосновения и использование их влияния для предотвращения эскалации конфликта.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат Минские соглашения, они предполагают прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей и диалог с представителями ДНР и ЛНР. Киев отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными республиками и выполнения «политических пунктов» соглашения.

Газопровод «Северный поток – 2» будет пролегать по дну Балтийского моря от России до Германии и будет обеспечивать поставки газа в Европу. Украина, а с ней Прибалтика, Польша и США выступают против проекта.

Власти США внесли в список санкций по закону об энергобезопасности Европы (PEESA) трубоукладчик «Фортуна» и его владельца «КВТ-РУС». Судно и компания также находятся в списке санкций по другому закону — «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). Украина выступает против газопровода, так как опасается потерять транзит российского газа в Европу через свою территорию.