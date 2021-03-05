На Украине исключили участие США в переговорах по Донбассу

Привлечение США к переговорам в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе не обсуждается. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, несмотря на то что переговоры напоминают «театр абсурда», третьи лица не будут участвовать в них.

«Вопрос о привлечении США в Трехстороннюю контактную группу не стоит», — отметил Кулеба в ходе брифинга, добавив, что данным вопросом занимаются Украина, Россия и ОБСЕ.

В то же время украинский министр обвинил Россию и самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики в стремлении затянуть переговоры. Тем самым стороны, по словам Кулебы, «водят ситуацию по кругу».

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия серьезно обеспокоена обострением ситуации в Донбассе. Он отметил, что в Москве рассчитывают на внимание партнеров по минскому урегулированию на рост напряженности на линии соприкосновения и использование их влияния для предотвращения эскалации конфликта.

3 марта стало известно, что сотрудник полиции самопровозглашенной ДНР погиб при снайперском обстреле со стороны украинских силовиков.

В середине февраля СМИ, ссылаясь на источник в силовых ведомствах ДНР, сообщили, что взрывное устройство сработало в машине одного из командиров народной милиции самопровозглашенной республики. Покушение было совершено в Горловке на проспекте Победы.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против жителей Донбасса, которые не согласились с итогами госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе в том числе обсуждается на встречах в Минске контактной группы, которая с осени 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

Москва многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Украину выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с самопровозглашенными республиками Донбасса.