Глава ВОЗ сравнил пандемию COVID-19 с войной

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сравнил пандемию коронавируса с военными действиями. Об этом он написал 5 марта в своей колонке для газеты The Guardian.

Гебрейесус отметил, что в настоящее время лидерам стран нужно объединиться для производства вакцин от COVID-19, чтобы победить болезнь.

«Существуют гибкие возможности регулирования торговли на случай чрезвычайных ситуаций, и, безусловно, глобальная пандемия вынудила многие общества закрыться и причинила так много вреда бизнесу — как крупному, так и малому. Нам нужно быть на войне, и важно четко понимать, что нам нужно», — написал генеральный директор ВОЗ.

Он подчеркнул, что на данный момент мир переживает исключительный момент в истории, когда необходимо принять вызов и быть готовыми предавать технологии и делиться препаратами с нуждающимися.

Ранее в этот же день директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что страны справятся с пандемией коронавируса в начале 2022 года, но это не значит, что сам коронавирус исчезнет.

3 марта в ВОЗ отметили, что число заболевших коронавирусом на минувшей неделе выросло на 7% по сравнению с показателем семидневной давности.

Так, за последнюю неделю в мире было выявлено 2 658 823 случая коронавирусной инфекции, при этом неделей ранее медики зафиксировали 2 457 026. Вместе с этим, согласно публикации, количество летальных исходов за последние семь дней уменьшилось на 6%, до 63 477.