Представитель ВОЗ в Европе назвал примерный срок завершения пандемии

Страны справятся с пандемией коронавируса в начале 2022 года, но это не значит, что сам коронавирус исчезнет. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью немецкому изданию Welt.

По словам Клюге, 2021 год останется «еще одним годом ковида». «В моей работе важно планировать заранее. Поэтому я полагаю, что в начале 2022 года пандемия останется позади, однако это не значит, что уйдет сам вирус», — предположил он.

По словам специалиста, надо набраться терпения по вопросу вакцинации граждан, потому что сначала всегда спрос превышает предложение.

«Нельзя привить разом жителей всей планеты», — отметил представитель ВОЗ. Как добавил Клюге, в пользу создания паспортов вакцинации говорит «политическая реальность», но лично он сомневается по этому поводу. «К тому же прививочный паспорт усугубляет неравенство», — резюмировал Ханс Клюге.

3 марта представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович назвала преждевременным введение странами паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции.

Возможность введения паспортов путешественников также оценили в ВОЗ 15 февраля. Директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан отметил, что для подобных документов пока не хватает данных о том, как вакцины влияют на распространение COVID-19.