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ВОЗ заявила о росте на 7% заболеваемости коронавирусом за неделю

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Число заболевших коронавирусом на минувшей неделе выросло на 7% по сравнению с показателем семидневной давности, сказано в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном 2 марта.

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Так, за последнюю неделю в мире было выявлено 2 658 823 случая коронавирусной инфекции, при этом неделей ранее медики зафиксировали 2 457 026.

При этом, согласно публикации, количество летальных исходов за последние семь дней уменьшилось на 6%, до 63 477.

По состоянию на 2 марта в мире насчитывалось 114 140 104 случаев инфицирования и 2 535 520 погибших от COVID-19.

По числу выявленных заболевших и скончавшихся от коронавируса лидируют Соединенные Штаты: 28,2 млн и 509 тыс. соответственно.

Ранее во вторник глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге заявил, что в Центральной и Восточной Европе наблюдаются признаки возобновления роста заболеваемости коронавирусом.

Днем ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал преждевременной информацию о том, что борьба с коронавирусной инфекцией закончится к концу 2021 года.

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