Огня вроде нет: вопрос финансирования мусоросжигательных заводов подвис

Вопрос финансирования проекта компании «РТ-Инвест» по строительству 25 мусоросжигающих теплоэлектростанций (МТЭС) оказался в подвешенном состоянии. Минэкономразвития выступило против идеи Минпромторга использовать для этого экологический сбор в рамках Расширенной ответственности производителей (РОП). Об этом говорится в письме ведомства в адрес Минпромторга (есть в распоряжении «Известий»). Инвестиции в этот проект требуются серьезные — 1,296 трлн рублей. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что подобный проект логичнее реализовывать с привлечением частного капитала, не создавая дополнительную нагрузку как на население, так и на производителей товаров.

Переписка ведомств

Минэкономразвития выступило против использования экосборов в РОП для строительства мусоросжигательных заводов. Об этом говорится в письме замминистра Ильи Торосова в адрес Минпромторга от 25 февраля, с которым ознакомились «Известия». Это проект «РТ-Инвест» — «дочки» «Ростеха». По данным компании, инвестиции в него должны составить 1,296 трлн рублей, а выручка заводов к 2058 году — достигнуть 3,3 трлн рублей.

Справка «Известий» Цель проекта — отказ от полигонного захоронения отходов. Его реализация, по данным компании, уже к 2030 году позволит забыть о свалках и полигонах на территориях проживания 80% граждан страны. Благодаря энергоутилизации отходов резко снизится количество выбросов СО2 (на 14,7 млн т ежегодно), будет ликвидировано 25–30 действующих полигонов в крупнейших агломерациях, предотвращено создание до 90 новых, а также сохранится порядка 30 тыс. кв. км территорий в стране. В целом по стране уровень захоронения отходов будет снижен до 25%, сегодня эта цифра составляет 93%, отметили в «РТ-Инвест».

Как ранее писали «Известия», источники финансирования проекта не определены: возможны частные и государственные инвестиции. Предполагалось, что около 100 млрд рублей могут быть получены через повышенные тарифы для потребителей энергии в течение 15 лет (рост тарифов крупных потребителей составит 0,18%). В ассоциации «Сообщество потребителей энергии» тогда отметили, что нет никаких оснований субсидировать МТЭС за счет доплат с энергорынка.

В свою очередь, глава Минпромторга Денис Мантуров направил 9 февраля премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением финансировать проект за счет средств экосбора в рамках РОП (в размере 37% прогнозируемой выручки). С копией документа ознакомились «Известия».

Затем стало известно, что замглавы ведомства Виктор Евтухов направил аналогичное предложение в Минфин, Минприроды, Минэнерго, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). В Минпромторге подтвердили эту информацию, но отказались от дополнительных комментариев.

28 декабря 2020-го была утверждена усовершенствованная концепция РОП, по которой производитель платит за утилизацию отходов от его продукции. По ней «расходование средств экологического сбора должно обеспечивать создание экономических условий для обеспечения извлечения вторичных материальных ресурсов и их возврата в хозяйственный оборот по всей цепочке их раздельного накопления […] Таким образом, направления расходования средств экологического сбора, предусмотренные концепцией совершенствования института РОП, отличны от таковых в рамках предложений министра промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова», говорится в письме Ильи Торосова в Минпромторг.

Поскольку расходование средств экосбора на энергетическую утилизацию является нецелевым, его можно считать незаконным, полагает зампред комитета по переработке отходов и вторресурсов «Деловой России» Наталья Беляева. А вопрос финансирования реализации проекта остается открытым.

Мнения разошлись

В Минприроды «Известиям» сообщили, что вопрос финансирования проекта не относится к компетенции ведомства. В Минфине сказали, что в ведомстве рассмотрели предложения Минпромторга, но в материалах отсутствует доработанная и актуализированная финансовая и бизнес-модель проекта, поэтому оценить источники, которые требуются для его реализации, не представляется возможным.

В Минэке и ФАС на момент публикации не ответили на запрос «Известий», а в Минэнерго от комментариев отказались.

— Сами по себе подобные заводы, как показывает мировой опыт, — неокупаемая конструкция. Проект можно принять, если все остальные слагаемые стройки и функционирования заводов обоснованы и оплачены, — сказала Наталья Беляева.

Для этого нужны оценка и расчет того потока отходов, которые могут там сжигаться, себестоимости доставки отходов до завода, расходы по безопасной для экологии и населения эксплуатации, наличие спроса и себестоимость получаемой энергии и многое другое, отметила она.

— Важно, что общий объем инвестиций в проект составит 1,3 трлн рублей в 30-летнем цикле, при этом почти 0,9 трлн рублей — это частные инвестиции, — сказали «Известиям» в «РТ-Инвест».

Например, в ВЭБ.РФ ранее сообщали «Известиям», что предполагаемый объем участия их госкорпорации в проекте составит до 270 млрд рублей. От новых комментариев в компании отказались.

— В своей модели мы предложили комплекс мер поддержки: субсидии капитальных затрат, «зеленые облигации», средства РОП, частичное использование механизмов договора о предоставлении мощности (ДПМ). В случае поддержки правительством плата за решение экологической проблемы в стране будет сбалансирована и полностью исключит дополнительную нагрузку на население, — заявил «Известиям» генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Огня вроде нет_3 Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Он добавил, что источником субсидий для поддержки проекта могут стать текущие налоги группы «РТ-Инвест», что снизит возможную нагрузку с других мер поддержки. Так, проект частично сам себя профинансирует, ожидаемые выплаты в разные уровни бюджета за 30 лет от реализации проекта составят 699 млрд рублей.

Тогда плата с энергорынка будет незначительной, финансирование из РОП в случае такого решения правительства составит лишь малую часть общей выручки, а тарифы для населения сохранятся на прежнем уровне, добавили в пресс-службе «РТ-Инвест».

Но идеология РОП заключается, прежде всего, в развитии мощностей по переработке вторсырья. Проект по стройке МТЭС логично реализовывать с привлечением частного капитала, не создавая дополнительную нагрузку как на население, так и на производителей, которые выплачивают сборы за утилизацию товаров, высказал мнение председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.