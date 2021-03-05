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Цена нефти Brent превысила $69 впервые с января 2020 года

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Цена майского фьючерса на нефть Brent выросла на 3,58% и достигла $69,13 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Последний раз цена нефти Brent находилась выше $69 за баррель в январе прошлого года.

Нефть Brent в пике торговалась на уровне $69,21 за баррель (+3,7%). По состоянию на 17:44 мск цена майского фьючерса на нефть Brent замедлилась до 3,55% и достигла $69,11 за баррель.

Отмечается, что стоимость майского фьючерса на нефть марки WTI возросла до $65,76 за баррель (+3,4%).

4 марта эксперты сообщили «Известиям» о перспективах решения ОПЕК+ о сохранении текущих квот на добычу нефти на апрель, принятого на встрече 4 марта странами картеля. Как заявил аналитик ГК «Финам» Андрей Маслов, стоимость барреля нефти марки Brent в ближайшем будущем может вплотную подобраться к уровню в $70 или даже в моменте пробить его.

По мнению инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина, решение сохранить квоты на добычу нефти может способствовать укреплению рублевых активов. В частности, курс рубля по отношению к доллару может показать уровни 72–73 при сохранении стабильного геополитического фона, отметил эксперт.

В четверг сообщалось, что на министерской встрече страны — члены ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти России в апреле на 130 тыс. баррелей в сутки, а Казахстана — на 20 тыс. Остальные члены ОПЕК+ сохранят добычу на прежнем уровне.

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