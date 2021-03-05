Эксперты спрогнозировали рост цены на нефть и курса рубля

Эксперты в беседе с «Известиями» рассказали о перспективах решения ОПЕК+ о сохранении текущих квот на добычу нефти на апрель, принятого странами картеля на встрече 4 марта.

По итогам встречи нефть устремилась к верхней границе ранее прогнозируемого целевого коридора $60-70 за баррель Brent, отметил руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

При этом, по мнению аналитика ГК «Финам» Андрея Маслова, стоимость барреля Brent в ближайшей перспективе может вплотную подобраться к уровню в $70 или даже пробить его в моменте.

«Решение [ОПЕК+] может указывать на положительный результат в нахождении компромисса между странами-участницами и, как и вышеописанные новости, поможет привести мировой рынок нефти к более устойчивому положению», — пояснил он.

Вместе с этим инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин спрогнозировал, что решение сохранить квоты на добычу нефти может способствовать укреплению рублевых активов. В частности, курс рубля к доллару может показать уровни 72-73 при сохранении стабильного геополитического фона, добавил эксперт.

С этим мнением согласен член совета директоров Vax Capital AG Ярослав Худорожков. По его словам, решение ОПЕК+ позитивно повлияет на фондовые площадки и валюты стран-экспортеров, включая и рубль.

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На спрос надейся: решение ОПЕК+ может поднять цены на нефть к $70 за бочку