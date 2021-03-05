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Российские лыжники заняли второе место в эстафете на ЧМ в Оберстдорфе

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Мужская сборная России по лыжным гонкам заняла второе место в эстафете 4x10 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в германском Оберстдорфе. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщает «Спорт-Экспресс».

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В составе российской команды в гонке участвовали Алексей Червоткин, Артем Мальцев, Иван Якимушкин и Александр Большунов. Победителями стали норвежцы. Третье место заняла команда из Франции.

Норвежская сборная в медальном зачете укрепила лидерство, в их активе находятся 11 золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых наград. На втором месте шведы (2-2-2), на третьем — команда из Австрии (2-0-2). Россияне — на четвертом месте (1-2-1). Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства наши спортсмены выступают на турнире в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России.

Ранее, 4 марта, сообщалось, что российские лыжницы завоевали серебро в женской эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам. Победителем эстафеты стала сборная Норвегии, на третьем месте — спортсменки из Финляндии.

В субботу чемпионат мира продолжится женской гонкой с общего старта на 30 км классическим стилем. Турнир завершится 7 марта мужским марафоном на 50 км.

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