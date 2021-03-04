Российские лыжницы стали вторыми в эстафете на ЧМ

Российские лыжницы завоевали серебро в женской эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам. Соревнование состоялось в четверг, 4 марта, в немецком Оберстдорфе.

Отечественную команду представляли Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Яна Кирпиченко.

Победителем эстафеты стала сборная Норвегии, а третье место заняли спортсменки из Финляндии.

Серебро в эстафете стало первыми медалями российских лыжниц на ЧМ, пишет «Спорт-Экспресс».

Теперь в рамках соревнований эстафета пройдет среди мужчин. Она назначена на пятницу, 5 марта.

3 марта российский лыжник Александр Большунов пришел к финишу четвертым в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем. При этом 27 февраля спортсмен завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе и принес команде первую медаль на турнире. 24-летний спортсмен впервые стал чемпионом мира. До этого лыжник занимал вторые и третьи места.