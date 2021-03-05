Ученые объяснили высокую заразность британского штамма COVID-19

Группа экспертов из США, Австралии и Великобритании объяснила повышенную инфекционность британского штамма коронавируса. Результаты исследования были опубликованы на сайте bioRxiv.

Результаты исследования показывали, что заразность британского штамма B.1.1.7 объясняется увеличением экспрессии субгеномной РНК (sgRNA). Исследователи смогли доказать, что в РНК британского штамма есть белок ORF9, регулирующий интерфероновые ответы.

Для исследования ученые использовать положительные пробы на коронавирус тех, кто заражен штаммом B.1.1.7, и тех, у кого подтвердился штамм B.1.177., доминирующий в Испании. Результаты показали, что вариант B.1.1.7 имеет повышенную по сравнению с B.1.177 экспрессию sgRNA, вызывающую серьезные фенотипические изменения вируса SARS-CoV-2.

Чтобы подтвердить свои предположения, ученые провели исследования, показывающее генетические изменения в обоих варианта коронавируса. Инфекции с вариантом B.1.1.7 продемонстрировали повышенную экспрессию sgRNA уже в первый день появления симптомов, что говорит о том, что британский штамм заразнее варианта B.1.177.

3 марта руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что выявленные в России 3,5 тыс. мутаций коронавируса носят нейтральный характер и не распространяются среди населения.

1 марта Скворцова рассказала, что все выявленные у россиян мутации COVID-19 не имеют значения для течения коронавирусной инфекции. Также Скворцова отметила, что российские тест-системы на определение коронавируса работают при любом штамме.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что имеющиеся у России вакцины от COVID-19 эффективно борются против новых штаммов коронавируса, которые пугают Европу и мир.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что штамм распространяется на 70% быстрее своего предшественника. Многие страны ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством, а в самой стране были ужесточены противокоронавирусные меры.

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