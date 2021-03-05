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Ученые объяснили высокую заразность британского штамма COVID-19

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Группа экспертов из США, Австралии и Великобритании объяснила повышенную инфекционность британского штамма коронавируса. Результаты исследования были опубликованы на сайте bioRxiv.

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Результаты исследования показывали, что заразность британского штамма B.1.1.7 объясняется увеличением экспрессии субгеномной РНК (sgRNA). Исследователи смогли доказать, что в РНК британского штамма есть белок ORF9, регулирующий интерфероновые ответы.

Для исследования ученые использовать положительные пробы на коронавирус тех, кто заражен штаммом B.1.1.7, и тех, у кого подтвердился штамм B.1.177., доминирующий в Испании. Результаты показали, что вариант B.1.1.7 имеет повышенную по сравнению с B.1.177 экспрессию sgRNA, вызывающую серьезные фенотипические изменения вируса SARS-CoV-2.

Чтобы подтвердить свои предположения, ученые провели исследования, показывающее генетические изменения в обоих варианта коронавируса. Инфекции с вариантом B.1.1.7 продемонстрировали повышенную экспрессию sgRNA уже в первый день появления симптомов, что говорит о том, что британский штамм заразнее варианта B.1.177.

3 марта руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что выявленные в России 3,5 тыс. мутаций коронавируса носят нейтральный характер и не распространяются среди населения.

1 марта Скворцова рассказала, что все выявленные у россиян мутации COVID-19 не имеют значения для течения коронавирусной инфекции. Также Скворцова отметила, что российские тест-системы на определение коронавируса работают при любом штамме.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что имеющиеся у России вакцины от COVID-19 эффективно борются против новых штаммов коронавируса, которые пугают Европу и мир.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что штамм распространяется на 70% быстрее своего предшественника. Многие страны ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством, а в самой стране были ужесточены противокоронавирусные меры.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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