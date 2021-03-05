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Планировавшего теракт в Калининградской области помогли задержать жители

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Задержать мужчину, который планировал теракт на объекте энергетики в Калининградской области, удалось благодаря бдительным гражданам, сообщила 5 марта пресс-служба регионального УФСБ России.

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«Подозреваемый попал в поле зрения органов безопасности благодаря информации, полученной от бдительных граждан. В ходе проверки сообщения было установлено, что калининградец осуществлял подготовку террористического акта на объекте энергетики региона по мотивам ненависти к действующей власти, а также вербовал соучастников для его совершения», — передает сообщение «Интерфакс».

В Управлении ФСБ поблагодарили жителей региона за помощь в предотвращении преступления. От их бдительности часто зависит успех предупреждения террористических угроз, отметили в пресс-службе.

О предотвращении планируемого теракта на подстанции «Северная» в Гурьевском районе Калининградской области сообщалось ранее, 4 марта.

При обыске в доме задержанного сотрудники ФСБ обнаружили самодельную бомбу и инструкции по ее изготовлению, а также компоненты для синтезирования взрывчатки.

Также правоохранители обнаружили «материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России («Содействие террористической деятельности»). Мужчина свою вину не признал.

Зеленоградским районным судом гражданин арестован до 3 мая.

Мужчине 42 года, он женат, имеет 18-летнего сына, сообщали «РИА Новости».

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