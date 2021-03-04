В Калининградской области предотвратили теракт

Россиянина задержали за подготовку теракта на объекте энергетики Калининградской области, сообщили в ЦОС ФСБ в четверг, 4 марта.

«Предотвращен теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Задержан гражданин России, планировавший его совершение по мотивам ненависти к действующей власти, а также осуществлявший вербовку жителей региона для участия в террористической деятельности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в доме задержанного были обнаружены самодельная бомба и инструкции по ее изготовлению, а также компоненты для синтезирования взрывчатки.

Вместе с этим сотрудники спецслужб изъяли у него «материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти».

По данному факту возбуждено уголовное дело.

6 февраля пресс-службе управления ФСБ по Дагестану сообщили о том, что на территории Дербентского района республики пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки. Ее участники были задержаны при изъятии тайника, в котором находились снайперские винтовки, огнестрельное оружие и боеприпасы.