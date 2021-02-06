ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки в Дагестане

Деятельность законспирированной террористической ячейки пресечена в Дагестане. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Дагестану.

«Пятого февраля в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Дербентского района Дагестана сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан во взаимодействии с республиканским МВД выявлена и пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки в составе двух человек», — говорится в сообщении.

Указанные лица были задержаны при изъятии тайника, в котором находились снайперские винтовки, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Другие подробности пока не приводятся.

Ранее, 22 января, стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили в Башкирии теракт против правоохранителей. Задержан россиянин, подозреваемый в подготовке нападения.

Задержанный, судя по переписке в гаджетах, получал инструкции от террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена на территории РФ).