ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

Сотрудники ФСБ предотвратили в Башкирии теракт против правоохранителей. Задержан россиянин, подозреваемый в подготовке нападения, сообщили 22 января в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Предотвращен террористический акт в Республике Башкортостан. Задержан гражданин России 1995 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что из тайника молодого человека были изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, а также огнестрельное оружие.

Кроме того, подчеркивается, что задержанный, судя по переписке в гаджетах, получал инструкции от террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена на территории РФ) ― одной из основных радикальных исламистских группировок в Сирии.

Сам задержанный признался в подготовке взрыва.

«В данном месте я должен получить оружие и самодельное взрывное устройство для взрыва людей», ― ответил он на вопрос оперативника.

В декабре 2020 года в ЦОС ФСБ России рассказали, что ФСБ совместно с МВД Дагестана предотвратили теракт в Махачкале. Были задержаны четверо участников террористической ячейки. Отмечалось, что боевики готовили нападение на полицейских в Новый год. Участникам группировки было от 25 до 28 лет.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Личности террористов в интересах следствия не разглашались.