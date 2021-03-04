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Против жителя Калининградской области возбудили уголовное дело за попытку теракта

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Уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности возбудили в отношении жителя Калининградской области, которого подозревают в подготовке теракта на подстанции «Северная» в Гурьевском районе области. Об этом сообщил в четверг, 4 марта, источник в региональном управлении УФСБ России «РИА Новости».

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«Уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), в настоящее время решается вопрос о мере пресечения», — рассказал источник агентству.

В этот же день в ЦОС ФСБ сообщили о предотвращении теракта на объекте энергетики в Калининградской области. Сообщалось, что россиянин планировал совершить преступление по мотивам «ненависти к действующей власти».

При обыске в доме задержанного были обнаружены самодельная бомба и инструкции по ее изготовлению, а также компоненты для синтезирования взрывчатки.

Кроме того, правоохранители обнаружили «материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти». По данному факту возбуждено уголовное дело.

Также ФСБ опубликовало видео задержания подозреваемого.

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