В России начались продажи обновленной модели Lada Largus FL

На российском рынке стартовали продажи обновленной модели Lada Largus, которая получила приставку FL. Стоимость автомобиля начинается от 685 900 рублей. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Модель получила фары от Renault Logan 2, черно-глянцевую ячеистую решетку радиатора, оригинальный бампер, капот и крылья иной формы. В салоне установлены новая панель приборов и руль, мультимедийная система, передние сиденья с развитой боковой поддержкой.

Базовое оснащение Lada Largus FL дополнилось новым оборудованием, включающим центральный замок с дистанционным управлением, маршрутный компьютер и дневные ходовые огни.

Модель в начальных комплектациях можно будет заказать с новым 1,6-литровым бензиновым двигателем с индексом 11182. Мотор развивает 90 л.с. Для более старших комплектаций по-прежнему доступен двигатель 1.6 л. мощностью 106 л.с. Оба силовых агрегата адаптированы для работы на бензине с октановым числом 92.

8 февраля сообщалось, что АвтоВАЗ тестирует в Тольятти обновленный универсал Vesta, который получил приставку FL.

У рестайлингового автомобиля появились новые фары, капот и передние крылья. В салоне установлены доработанная передняя панель, новый мультируль, измененные дверные карты и обивка сидений.